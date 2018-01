15-jarige Oekraïense in derde ronde 00u00 0

Marta Kostyuk (WTA 521) is de jongste speelster sinds Martina Hingis in 1996 in de derde ronde van de Australian Open. Dinsdagnacht versloeg de Oekraïense sensatie de Australische Olivia Rogowska (WTA 168) en toonde dat ze uit het juiste hout gesneden is. Kostyuk mocht in Melbourne meedoen met een wildcard omdat ze vorig jaar de juniorentitel won. "Ik had het geluk dat ik vorig jaar de juniorenfinale op Rod Laver Arena gespeeld heb", zei Kostyuk. "Daardoor wist ik wat het was om op een grote baan te spelen. Maar ik was wel gespannen. Er zat immers veel volk. Maar dat is goed, ik speel graag met veel publiek." In de volgende ronde komt ze uit tegen haar landgenote Elina Svitolina (WTA 4). Kostyuk weet zich alvast van 92.500 euro prijzengeld verzekerd. "Ik ga daar geen grote investeringen mee doen. Misschien wat cadeautjes voor mijn familie kopen en ook nog iets kleins voor mezelf." (FDW)

