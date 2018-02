15-jarige bekent vier brandstichtingen 07 februari 2018

Een 15-jarige jongen uit Aarschot heeft bekend dat hij eind vorig jaar vier branden heeft gesticht in zijn gemeente. Hij sloeg toe in drie huizen, waarvan één leegstaand, en de Chirolokalen. Getuigen van dat laatste incident leidden de politie al snel naar drie minderjarige jongens. Die werden begin januari verhoord, waarbij de 15-jarige tot bekentenissen overging. De rol van de andere jongeren wordt nog onderzocht. Verder speurwerk kon de tiener ook linken aan de eerdere branden. Hij werd op 25 januari voor de jeugdrechter in Leuven geleid, die hem huisarrest en verschillende vormen van begeleiding oplegde. (KBG)