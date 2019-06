Exclusief voor abonnees 15 jaar Tomorrowland gevierd met reuzegrote trollen 08 juni 2019

Omwonenden van provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom kregen gisteravond in primeur een kunstproject te zien dat geplaatst werd naar aanleiding van 15 jaar Tomorrowland. Het gaat om zeven reuzegrote trollenfiguren van de Deense recyclekunstenaar Thomas Dambo. De trollen zijn 4 tot 18 meter hoog en werden gemaakt met hout dat afkomstig is van oude pallets, gesloopte houten constructies, afgebroken takken en omvergevallen bomen, onder meer van De Schorre zelf. Voor de bouw van de constructies kon Dambo rekenen op vrijwilligers uit de buurt en leerlingen houtbewerking van de technische school PTS in Boom. De figuren krijgen een permanente plek in De Schorre. "Niet enkel tijdens Tomorrowland maar het hele jaar door kunnen bezoekers, natuurliefhebbers, wandelaars en buurtbewoners de sculpturen ontdekken", zegt Dambo. "Vanop de gigantische uitkijktoren - waar 'The Holy Troll' leeft - heb je ook een prachtig zicht over De Schorre en omgeving. Bezoekers zullen beseffen waarom natuurplekjes als deze beschermd moeten worden."

