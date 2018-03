15° graden kouder dan vorig weekend 17 maart 2018

Vorig weekend konden we bij 15 graden en een aangenaam winterzonnetje nog een terrasje doen, vandaag zitten de temperaturen alweer rond het vriespunt. De gevoelstemperatuur zakt zelfs tot liefst -14 graden, met 'dank' aan de schrale noordoostenwind. "Die gevoelstemperatuur berekenen we aan de hand van een formule die rekening houdt met de temperatuur en de wind", legt weervrouw Jill Peeters uit. Vandaag zal er een constante wind staan van 4 tot 5 Beaufort. "Het gaat om wind uit het noordoosten en die is behalve koud ook kurkdroog. Dat wil zeggen dat het isolerende luchtlaagje rond je huid, dat vastgehouden wordt door de haartjes, weggeblazen wordt en je sneller gaat afkoelen. Daarnaast verdampt je transpiratie ook sneller." Die warme sjaal en muts mogen dus opnieuw uit de kast. (ND)

