15 ex-wereldkampioenen geloven niet echt in 3de wereldtitel 30 januari 2018

00u00 0

Van Aert Albert Van Damme (77) Wereldkampioen in 1974

"Wout van Aert rijdt even goed als vorig jaar. Maar Van der Poel is beter. Wat Wout tekortkomt tegen Van der Poel, heeft hij van de zomer op de weg verspeeld. Van der Poel is een klasbak, normaal is er niets aan te doen. Hij heeft dertig crossen gereden en in twintig daarvan heeft hij maar een halfuur gekoerst. Als hij de kloof eenmaal heeft gemaakt, trapt hij gewoon nog een beetje bij. Als hij nu verliest, zal het zijn alsof de hemel naar beneden komt." (MG)

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN