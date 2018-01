15 doden maar toch mirakel in de modder 00u00 0

Ze hangt vol modder en is helemaal ontredderd, maar toch mag de 14-jarige Lauren Cantin van geluk spreken. Nadat modderstromen haar huis in Zuid-Californië met de grond gelijkmaakte, lag ze uren onder het puin, tot enkele reddingswerkers haar hoorden schreeuwen. Voor vijftien anderen in de streek kwam alle hulp te laat. Gevreesd wordt dat de dodentol nog zal oplopen.

HLN