15.700 Vlamingen kopen zonnepanelen via groepsaankoop

De voorbije vier jaar hebben zeker 15.700 Vlamingen zonnepanelen besteld via een groepsaankoop. Dat is goed voor samen bijna 260.000 panelen, blijkt uit cijfers van iChoosr. Dat bedrijf heeft al elf groepsaankopen begeleid, samen met onder meer de provincies en lokale partners.De zonne-energie opgewekt door deze installaties is goed om meer dan 17.000 gezinnen en jaar lang van stroom te voorzien. Volgens het bedrijf betaalt de consument via een groepsaankoop gemiddeld tot een kwart minder voor zijn installatie.