15,7 miljoen euro belasting 'te veel' betaald

In Vlaanderen is in 2018 'te veel' belasting op inverkeerstelling (BIV) betaald. Die inschrijvingstaks is een eenmalige belasting voor wie een voertuig laat inschrijven. Onder meer de CO2- en de fijnstofuitstoot maar ook de soort brandstof en een eventuele roetfilter bepalen de hoogte van de heffing. Vorig jaar heeft de BIV de Vlaamse schatkist 263,5 miljoen euro opgeleverd, 15,7 miljoen meer dan verwacht. Reden is dat de vergroening van het wagenpark zich het afgelopen jaar minder sterk doorzette dan verwacht. Het kabinet van minister voor Financiën en Energie Lydia Peeters (Open Vld) zegt dat er de laatste twee maanden wel een inhaalbeweging is en ze ziet het aandeel elektrische personenwagens stijgen. (EV)

