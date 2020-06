Exclusief voor abonnees 15,6% minder ontslagen door coronacrisis 13 juni 2020

00u00 0

Het aantal ontslagen op de Belgische arbeidsmarkt lag in de coronaperiode lager dan gewoonlijk. In april werden 15,6% minder contracten van onbepaalde duur beëindigd dan in april vorig jaar. In maart ging het om een daling van 12,5%.