15.000 km getrapt, en dan wordt je fiets in België meteen gepikt 20 november 2018

De Chinees JJ Lu is van Shanghai naar Parijs aan het fietsen, al 20 maanden lang. Hij legde al 15.000 km af. Zonder grote incidenten - tot hij in ons land arriveerde. Vrijdagochtend werd zijn fiets gestolen aan het Brusselse Zuidstation. De jongeman wil zo snel mogelijk naar Parijs geraken. "Want mijn visum verstrijkt over een week", doet hij zijn verhaal op Facebook. Hij deed aangifte bij de politie, "maar die lijken niet efficiënt", vindt hij. "Ze namen het niet echt ernstig." Zijn oproep werd duizenden keren gedeeld, maar van de fiets - een 'LKLM red 318' - was nog geen spoor.