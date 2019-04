Exclusief voor abonnees 15.000 euro voor gouden tip Jelle Leemans al 6 jaar vermist 10 april 2019

00u00 0

Bijna zes jaar na de verdwijning van Jelle Leemans uit Rumst (foto) looft de Nederlandse politie 15.000 euro uit aan wie dé gouden tip heeft. Jelle is sinds 21 november 2013 vermist - hij was toen 27. De jongeman vertrok die ochtend thuis in Merksem en reed richting het Nederlandse Roosendaal. Daar werd ook het laatste signaal van zijn gsm opgepikt. Zijn auto werd die dag nog gespot in Brasschaat en uiteindelijk gevonden in Merksem. Speurders gaan ervan uit dat hij vermoord werd na een mislukte drugsdeal, maar zijn lichaam is nooit gevonden. De Belgische en Nederlandse politie zoeken nu tips, in de hoop dat het onderzoek een duwtje krijgt. "Ik moet zijn lichaam terughebben", zei de mama van Jelle Leemans gisteren in het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek Live'. "Want dat hij zo verstopt is, dat is nog minder dan een hond. Dat is verschrikkelijk."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen