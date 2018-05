15.000 bijen staan even voor het rood 23 mei 2018

Zo'n 15.000 bijen hebben gisteren even voor paniek - maar ook heel wat mooie foto's - gezorgd aan het Muntplein in Brussel. De zwerm, die van een bijenkast op het dak van bpost in de buurt kwam, zocht een nieuw onderkomen en had daarvoor z'n oog laten vallen op een verkeerslicht. De hulpdiensten en een imker kwamen ter plaatse om de bijtjes te verwijderen. Niemand werd gestoken.

HLN