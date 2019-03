14de Franse zege 25 maart 2019

00u00 0

Julian Alaphilippe bezorgde Frankrijk een veertiende zege in Milaan-Sanremo. Alleen Italië (51) en België (20) doen beter. Opvallend: de veertien overwinningen werden verdeeld onder dertien coureurs. Alleen de betreurde Laurent Fignon slaagde erin de Primavera tweemaal te winnen. In 1988 en 1989 was dat, zoals blijkt uit onderstaand overzicht van Franse winnaars. Voor Alaphilippe is het meteen een mooie uitdaging om Fignon volgend jaar te evenaren.

