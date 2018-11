145 walvissen in één keer aangespoeld 27 november 2018

00u00 0

Op het Nieuw-Zeelandse Stewarteiland heeft een wandelaar 145 aangespoelde walvissen aangetroffen. De helft van de grienden, zoals de soort heet, leefde nog. Helaas konden de dieren niet meer gered worden. Door de afgelegen locatie was het niet mogelijk om hen op tijd te verzorgen. "Er was geen personeel in de buurt en door het slechte weer kon er niet gevlogen worden. Dus hebben we een hartverscheurende beslissing moeten nemen", aldus het Department of Conservation. De nog levende grienden kregen een spuitje.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN