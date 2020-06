Exclusief voor abonnees 144 zomerscholen spijkeren kennis kwetsbare kinderen bij 10 juni 2020

Leerachterstand bijspijkeren tijdens de zomervakantie? Dat kan in één van de 144 zomerscholen, samen goed voor meer dan 730 'zomerklassen', die in juli of augustus zeker 10 dagen door lokale besturen, scholen en andere organisaties op poten zijn gezet. Niet iedereen zal daar naartoe kunnen gaan: de 7.300 plaatsen zijn vooral bestemd voor kwetsbare en kansarme leerlingen, de groep die het grootste risico loopt om het nieuwe schooljaar met een serieuze leerachterstand te starten. Als extra duwtje in de rug zijn de zomerscholen dan ook helemaal gratis voor de deelnemers. Verplicht zijn ze evenwel niet, maar onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) hoopt dat de klassenraad kwetsbare leerlingen aanmoedigt om zich in te schrijven. Wie het nog voelt kriebelen om een zomerschool te organiseren, kan zijn of haar project tot 7 juli registeren. (FME)

