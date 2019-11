144 kleuters pleegden misdrijf: van diefstal tot aanrandingen MAC

28 november 2019

05u00 0 De Krant In Vlaanderen en Brussel hebben vorig jaar 144 kinderen jonger dan 6 jaar een 'als misdaad omschreven feit' gepleegd. En dan gaat het niet alleen om het stelen van een snoepje, maar ook om slagen en verwondingen (29 feiten), aanrandingen (14) en drugsdelicten (5).

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) snuisterde in de cijfers van politie en parketten en stelde vast dat 1.257 kinderen jonger dan 12 jaar vorig jaar een misdrijf gepleegd hebben. Kleuters - in zes op de tien gevallen jongetjes - waren verantwoordelijk voor 144 van die feiten. De min-6-jarigen blijken vooral over de schreef te gaan in Brussel (39 feiten), de provincie Antwerpen (33) en Oost-Vlaanderen (30).

"Voor wie ouder is dan 12 jaar is het jeugddelinquentierecht van toepassing, maar voor zulke jonge kinderen geldt dat natuurlijk niet", zegt Parys. "Maar ze hebben soms wel nood aan een heel specifieke behandeling. Denk aan kleuters die seksuele agressie plegen. Deze ontnuchterende cijfers laten zien dat we er echt wel snel bij moeten zijn als het mis dreigt te lopen." (MAC)