140 reizigers al twee dagen vast in Tel Aviv 06 november 2018

Nog slecht nieuws voor Brussels Airlines. Zo'n 140 passagiers van de luchtvaartmaatschappij zitten al twee dagen geblokkeerd in het Israëlische Tel Aviv. Oorzaak: een mankement aan het vliegtuig waarmee ze zondagmiddag naar Brussel zouden terugvliegen. "De weerradar in de neus van het toestel is defect en de reparatie duurt jammer genoeg langer dan gedacht", zegt woordvoerster Wencke Lemmes. "We hadden gehoopt dat het vliegtuig vandaag (gisteren, red.) kon terugkeren, maar dat is dus niet gelukt."