14 was de jongste, die met twee kompanen wou inbreken 30 augustus 2018

Drie minderjarigen hebben gisterochtend geprobeerd om in te breken in een huis in Zelzate. De drie belden - wapens in de hand - aan om half vijf 's ochtends. Toen de bewoner de voordeur opende, stond hij oog in oog met de jongeren, die alle drie een bivakmuts droegen. De man kon de deur sluiten en het drietal sloeg met een wagen op de vlucht. Na een achtervolging konden de drie jongens opgepakt worden. De jongste is amper veertien jaar oud. Ze zullen verschijnen voor de jeugdrechter. (OSG)