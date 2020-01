Exclusief voor abonnees 14 verdachten bij roulettefraude van 4 miljoen euro in casino Middelkerke 30 januari 2020

Oplichting, valsheid in geschrifte en informaticafraude: het lijstje met tenlasteleggingen oogt niet fraai. Het Brugse parket wil minstens vijf croupiers voor de rechtbank brengen. Volgens het gerecht hebben ze samen met verschillende klanten jarenlang (tussen 2001 en 2015) en voor zo'n 4 miljoen euro gefraudeerd aan de roulettetafel van het casino in Middelkerke. Hun werkwijze was zéér vernuftig. Wie weinig kennis heeft van het spelletje, kon de fraude onmogelijk opmerken. Aan de klanten - die ook worden verdacht in dit dossier - keerden ze onterecht hoge bedragen uit om later een deel van dat geld te recupereren. Zo lieten de croupiers onder meer nog inzetten op het moment dat het balletje bijna viel. Of nog straffer: ze keerden winst uit zonder dat er een specifiek getal werd genoemd.

