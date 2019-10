Exclusief voor abonnees 14% van voedsel geraakt niet eens in winkel 15 oktober 2019

Goed 14 procent van de wereldwijde voedselproductie gaat verloren nog voor ze in de winkels terecht komt, bijvoorbeeld door een verkeerde oogsttijd, klimatologische omstandigheden, slechte opslag en slecht transport. Dat blijkt uit een nieuw rapport van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De FAO beseft dat het verminderen van het voedselverlies niet eenvoudig is. Maar het kan wereldwijd wel tot meer economische groei leiden, en helpt in de strijd tegen honger en perkt de broeikasgasuitstoot verder in. Later komt er nog een rapport over hoeveel voedsel wordt weggegooid, onder meer door supermarkten en consumenten.