14 ton coke in 2 maanden gevonden in Antwerpen 01 maart 2018

00u00 4

Met twee reuzenvangsten cocaïne heeft de opsporingsdienst van de douane een nieuw record gevestigd in de Antwerpse haven. Na twee maanden is in totaal al 14 ton coke in beslag genomen - evenveel als in 2015 in een heel jaar. Afgelopen weekend werd een lading van 4,5 ton coke gevonden in een container met bananen. De cocaïne werd vervangen door een nepproduct en de container werd gevolgd naar het Nederlandse Oss. Zo konden daar zes verdachten gearresteerd worden. Een week eerder was door de douane ook al 1,3 ton cocaïne gevonden in een container. De douane beloofde bij de voorstelling van het Stroomplan vorige week extra manschappen en materieel in te zetten voor de strijd tegen de cocaïne-invoer via de haven. (PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN