14 patserauto's in beslag genomen 10 juli 2019

00u00 0

Autoverhuurbedrijf BR-Cars in Wijnegem heeft veertien luxueuze huurauto's moeten afstaan aan de politie. Het gaat om 'gepimpte' BMW's, Mercedessen, Audi's... - meestal met Duitse nummerplaat. De wagens zijn in beslag genomen in het kader van een witwasonderzoek door het speciale KALI-team, opgericht voor de strijd tegen de drugsmaffia. Twee weken geleden werden eigenaar Brahim B. (33) en twee kompanen al veroordeeld door de Antwerpse correctionele rechtbank. De rechters vonden bewijzen dat er was gefraudeerd met de verhuring. BR-Cars huurde zelf luxewagens in Duitsland en betaalde die daar cash. Het smukte de boekhouding op door een deel van de verhuur niet in te schrijven. Brahim B. werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Zijn kompanen Khalid El Y. en Saïd El F. kregen straffen van 10 en 4 maanden met uitstel. De actie van gisteren kadert in een nieuw onderzoek. Na de inbeslagname van de auto's, ontmantelden speurders het volledige kantoor. De boekhouding, meubelen en ook een brandkast werden in een vrachtwagen van de politie geladen.

