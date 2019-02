14% meer ski-ongevallen in lesvrije week 11 februari 2019

VAB-Reisbijstand heeft de voorbije week 14% meer oproepen gekregen voor ski-ongevallen dan tijdens de lesvrije week vorig jaar. Niet alleen studenten kozen ervoor om te gaan skiën, want slechts bij één ongeval op de twee waren studenten betrokken. Vorig jaar was dat nog 67%. Bijna de helft van de ski-ongevallen veroorzaakten knieblessures. Daarnaast waren er veel oproepen voor schouder- (12 %) en rugproblemen (11 %). Er kwamen ook enkele ernstige dossiers binnen, zoals hersenschuddingen. VAB benadrukt daarom nogmaals het belang van een helm. De moeilijke rijomstandigheden van vorig weekend richting wintersportgebieden vertalen zich ook in de statistieken: er kwamen 12% meer oproepen voor autopech.