14 maanden onterecht in cel na dood van broertje 16 maart 2018

De 20-jarige Bouchra Farih verlaat de assisenzaal in Brussel, arm in arm met haar moeder. Gisteravond is ze vrijgesproken voor de moord op haar broertje Soufiane (4). Ze viel in de armen van haar ouders, die nooit aan haar onschuld hebben getwijfeld. De jonge vrouw heeft 14 maanden onterecht in de cel gezeten. "Ik ben opgelucht", reageerde ze vlak na de uitspraak. "Tijd om mijn achterstand in te halen op school."