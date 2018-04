14 leerlingen per dag van school gestuurd 18 april 2018

Het aantal jongeren met gedragsproblemen is in één schooljaar met 32 procent gestegen. Op twee jaar tijd loopt dat cijfer zelfs op tot zeventig procent. Dat blijkt uit het gezamenlijke jaarrapport van de Vlaamse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De cijfers slaan op leerlingen uit het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Er staan nog verontrustende cijfers in het rapport. Zo is het aantal leerlingen met leerproblemen met 16 procent gestegen en ook de tijdelijke schorsingen en definitieve uitsluitingen nemen toe. Gemiddeld worden er per schooldag veertien leerlingen van school gestuurd. Vooral in Brussel is de situatie problematisch: één op de tweehonderd scholieren, vooral jongens, wordt er uitgesloten.

HLN