14 landen komen kijken hoe België radicalisering in gevangenis aanpakt GVV

15 maart 2019

00u00 0 De Krant In Brussel zijn professionals uit het gevangeniswezen van veertien landen bijeen om tips en ervaringen uit te wisselen over radicalisering achter de tralies. Ons land heet sterk te zijn in de herkenning daarvan.

Zo heeft België al een e-learningmodule ontwikkeld die wordt voorgesteld tijdens een workshop voor gevangenisdirecteurs en beleidsmakers van EuroPris, een onafhankelijke Europese organisatie voor correctionele diensten. De module focust op het detecteren van drie verschillende vormen van radicalisering - extreem religieuze beleving, extreemrechts en extreemlinks gedachtegoed - en omvat ook oefeningen waarmee gevangenisbeambten kunnen nagaan of ze voldoende geleerd hebben de kenmerken van extremisme te herkennen.

Daarnaast hebben al 456 personeelsleden in het Belgische gevangeniswezen een basisopleiding over extremisme en radicalisering gevolgd, die sowieso vervat zit in de lessen voor nieuw aangeworven krachten. En 70 beambten namen deel aan een verder doorgedreven scholing, omdat ze tewerkgesteld zijn in gespecialiseerde gevangenisafdelingen.