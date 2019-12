Exclusief voor abonnees 14. Kevin De Bruyne: Nu nog de rest van de planeet Plaats 14: Kevin De Bruyne Redactie

27 december 2019

00u00 1

In België zien we het, en in Engeland ook, nu nog de rest van de planeet. Kevin De Bruyne (28) is één van de allerbeste voetballers ter wereld, en een schamele 14de plaats in de verkiezing van De Gouden Bal is één van de grootste stommiteiten die in de voetballerij al zijn begaan. En dat wil wat zeggen. De Bruyne bereikt stilaan de klinische precisie van Ronaldo, maar doet er nog een schep onvoorspelbare creativiteit bovenop. Hij heeft zijn brandende lust voor goals en overwinningen en zijn onmetelijk talent zo goed onder controle gekregen dat niets of niemand hem nog lijkt te kunnen stoppen. Zowel Manchester City als de Rode Duivels - toch twee ploegjes die kunnen sjotten - werden op slag beter toen hij in de loop van het jaar na blessureleed weer meedeed. Laat Kevin in interviews maar doen alsof al die prestaties hem nooit echt blij maken. Wij weten beter. Hij is strontverliefd op voetbal en dankzij spelers als hij kunnen wij het ook zijn. (SVB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis