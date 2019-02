14 keer meer bedrijven keren winstpremie uit Isolde Van Den Eynde

14 februari 2019

05u00 0 De Krant Het aantal bedrijven die hun winst delen met het personeel is in één jaar tijd fors toegenomen. Waar het in 2017 nog maar om 54 firma's ging, waren dat er vorig jaar 738. Met dank aan de versoepelde regels.

In het zomerakkoord van 2017 hervormde de regering-Michel de winstpremie voor werknemers. De procedure werd minder omslachtig en de premie fiscaal voordeliger. Zo moet de werkgever geen RSZ-bijdrage meer betalen en zakte de belastingvoet voor de begunstigden van 25 naar 7%. De hervorming is een schot in de roos.

Vorig jaar keerden 738 Belgische bedrijven in totaal 92,5 miljoen euro aan winstpremies uit aan naar schatting 50.000 werknemers. "Een groot succes in vergelijking met het vorige systeem om werknemers te laten meegenieten van de winst. Want in 2016 keerden slechts 52 bedrijven zo'n premie uit, in 2017 waren dat er 54", zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). "Dit bewijst dat er nood was aan een eenvoudig en aantrekkelijk systeem." Volgens De Croo is het plafond nog niet bereikt. "De premie is relatief nieuw, veel bedrijven moeten haar nog ontdekken."

De vakbonden zien de evolutie met lede ogen aan. In hun ogen is de winstpremie vooral een doodgraver van bruto loonsverhogingen én van onze sociale zekerheid.