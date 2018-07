14-jarigen moeten Brabançonne én Vlaamse Leeuw kennen Redactie

14 juli 2018

05u30 0 De Krant De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Opvallend: er staat expliciet in vermeld dat de leerlingen kennis moeten verwerven over de Vlaamse Gemeenschap en haar symbolen.

"Veertienjarigen moeten dus de Vlaamse Leeuw kunnen zingen", zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. Ook de Brabançonne is verplichte kost. "Kennis van beide volksliederen wordt vandaag al verwacht in het basisonderwijs, maar niet alle scholen houden zich daaraan." Dat dit nu specifiek in de eindtermen is opgenomen, wil niet zeggen dat je kan buizen als je niet weet welk vers volgt op 'Zolang de leeuw kan klauwen'. "De evaluatie gebeurt op het vak (waarin dit wordt ondergebracht, red.) en niet op de eindterm", zegt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).