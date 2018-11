14-jarige stort in aan bushalte en overlijdt in ziekenhuis 28 november 2018

Een 14-jarige jongen uit het Limburgse Veldwezelt is maandagavond overleden in het ziekenhuis van Genk nadat hij plots onwel werd. De leerling liep school aan Atheneum Alicebourg in Lanaken en wachtte met wat vriendjes op de bus naar huis toen hij in elkaar zakte. Niet veel later kwam hij weer bij bewustzijn en werd daarop met een wagen naar huis gebracht. Daar verergerde zijn toestand. Met een ambulance werd hij naar het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk gebracht, waar hij uiteindelijk bezweek. Wat de jongen fataal werd, is nog onduidelijk. (MMM)