14-jarige en crimineel vriendje al twee dagen vermist 30 maart 2018

00u00 0

Politie en parket zijn op zoek naar een 14-jarig meisje uit Torhout dat al twee dagen en twee nachten vermist is. Febe Labaere stapte dinsdag na schooltijd in Brugge op de bus richting Roeselare, maar thuis kwam ze nooit aan. Toen ze het laatst gezien werd, was het meisje bij haar 16-jarige vriend. Die moest dinsdag voor de jeugdrechter verschijnen in een drugszaak. Op Facebook liet hij weten dat hij op de vlucht zou slaan, maar dat bericht werd te laat opgemerkt. De vrees bestaat dat Febe meegegaan is met haar foute vriendje, met wie ze sinds vorige zomer een knipperlichtrelatie heeft. De smartphones van beiden zijn uitgeschakeld. Vanaf vandaag wordt ook Child Focus ingeschakeld. De oproep van Febes wanhopige moeder is al ruim 4.000 keer gedeeld. Het meisje droeg bij haar verdwijning een zwarte jeans en bomberjas, grijze trui en zwarte Adidasschoenen. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN