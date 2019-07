Exclusief voor abonnees 14-jarig meisje vocht niet terug, dus geen verkrachting 06 juli 2019

Zes jonge mannen staan in Spanje terecht in een rechtszaak voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in 2016. De openbare aanklagers oordelen echter dat er geen sprake is van verkrachting omdat het meisje, op het moment van de feiten dronken en onder invloed van drugs, zich niet fysiek verzette. Volgens de openbare aanklagers gaat het daarom om seksueel geweld, waar een maximumstraf van 12 jaar op staat.