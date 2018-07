14 doden bij aardbeving in Indonesië 30 juli 2018

Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Lombok zijn gisterochtend zeker veertien doden gevallen. Er werden duizend huizen verwoest of beschadigd. De beving verraste veel mensen in hun slaap. Het zwaarst getroffen raakte de regio Sembalun, in het noorden van Lombok (foto). Dat is vlak bij de vulkaan Rinjani, populair bij bergbeklimmers.

