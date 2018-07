14 CD&V'ers poseren voor campagnefoto... en dan stort trap in 02 juli 2018

00u00 0

De CD&V-politici uit het Vlaams-Brabantse Holsbeek hebben zich nog voor de start van hun verkiezingscampagne al in de kijker gespeeld. Onbedoeld weliswaar. Zaterdagmiddag stortte de metalen trap in waarop alle 14 kandidaten voor hun campagnefoto poseerden. Het hele team kwam zo'n tweeënhalve meter lager terecht. Volgens burgemeester Hans Eyssen, die op een pijnlijke knie na ongedeerd bleef, raakten tien personen gewond. Ze werden onder meer met breuken aan de arm, voet of ribben naar het ziekenhuis gebracht. Twee onder hen verbleven daar gisteren nog met ernstige rugletsels. Eén verkiezingskandidaat liep zelfs een gebroken ruggengraat op. Hoe de trap kon loskomen, wordt nog onderzocht. Ondanks de ernst van sommige verwondingen regende het gisteren meteen grapjes op sociale media. De voorspelbare teneur: 'De val van CD&V is reeds ingezet.' (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN