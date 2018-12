14 Belgen naar achtste finales Evenaring record 13 december 2018

In totaal veertien Belgen in buitenlandse loondienst kwalificeerden zich met hun club voor de achtste finales van de Champions League. Dat is een evenaring van het recordaantal van vorig seizoen. Elf namen zijn overigens dezelfde, alleen nemen Axel Witsel (Dortmund), Divock Origi (Liverpool) en Jason Denayer (Lyon) de plek in van Eden Hazard (Chelsea), Radja Nainggolan (Inter) en Michy Batshuayi. (Valencia). De elf 'blijvers' zijn Thomas Vermaelen (FC Barcelona), Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé (Tottenham), Thomas Meunier (PSG), Simon Mignolet (Liverpool), Vincent Kompany en Kevin De Bruyne (Man City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Marouane Fellaini en Romelu Lukaku (Man United). Ter vergelijking: tien jaar terug bereikte maar één Belg de achtste finales, namelijk Daniel Van Buyten met Bayern München. (VH)

