14.500 30 juni 2018

... kilometer is de langste afstand die een message in a bottle - zoals Sting zo heerlijk kan zingen - ooit aflegde. In augustus 2011 gooide de elfjarige Cade Scott in het Britse Roker (Sunderland) een fles in de Noordzee. Met daarin een kaart van de televisieserie Doctor Who en op de achterkant de boodschap "Ik hou van Dr. Who. Als je dit vindt, zend dan alsjeblieft je naam, adres en leeftijd terug." Pas 17 maanden later vond de jongen een antwoord in zijn brievenbus. Getekend Matthew Ellam uit Perth, Australië. Of hoe de fles zomaar even 14.500 km al dobberend had afgelegd. (StV)