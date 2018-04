14.500 werknemers minder in 10 jaar tijd 26 april 2018

Dat de financiële wereld door de digitalisering volop in verandering is, blijkt ook uit de jaarcijfers van Febelfin. Zo zwakte de tewerkstelling in de bankensector vorig jaar opnieuw met 1.287 arbeidsplaatsen of 2,49% af, tot nog 50.307 jobs. In tien jaar tijd gingen er 14.500 arbeidsplaatsen verloren. Het aantal kantoren daalt met gemiddeld 4% per jaar. Maar met 603 filialen per miljoen inwoners kent ons land nog steeds één van de dichtste kantorennetwerken van Europa. Alleen Spanje en Cyprus doen 'beter'. De Belg is ook nog steeds verslaafd aan cash. Gemiddeld halen we 24 keer per jaar geld uit een automaat, voor een bedrag van 143 euro. Toch zegt een kwart van de Belgen nooit nog een bankkantoor te bezoeken. Daartegenover staat dat 70% minstens één à twee keer per maand digitaal bankiert.

