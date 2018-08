14.400 Vlamingen met handicap wachten op budget: nog half miljard nodig 22 augustus 2018

In Vlaanderen wachten 14.400 personen met een handicap op een persoonsvolgend budget. Ze krijgen dat niet omdat de Vlaamse overheid onvoldoende middelen voorziet. Nu is er 1,54 miljard euro uitgetrokken voor de zogenaamde 'niet-rechtstreeks toegankelijke hulp', maar uit een vraag van N-VA-parlementslid Tine van der Vloet blijkt dat minder dan de helft naar de persoonsvolgende financiering - en dus de zorgbehoevenden zelf - gaat. De rest is voor de instellingen en allerlei tussenstructuren, zegt van der Vloet. Zij wil het totaalbudget analyseren en "schrappen waar mogelijk", om bijvoorbeeld de mensen op een wachtlijst sneller te kunnen helpen, maar volgens bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) zijn de uitgaven "logisch en helemaal niet overbodig". Marc Van Gestel van het Vlaams Netwerk Kritische Ouders schat dat er 576 miljoen nodig is om alle wachtlijsten weg te werken. (PhG)

