14.000 euro minimaal 225.000 euro maximaal

Een opwarmertje, dat is er in Alexandra Palace in Londen voor geen enkele speler bij. De Masters is na het WK en het UK Championship het meest prestigieuze evenement op de snookerkalender. Alleen de top16 is uitgenodigd. Punten voor de wereldranking zijn er niet te verdienen, veel prijzengeld dan weer wel: na het WK is de Masters het best betaalde toernooi op het circuit. Ook als Luca Brecel er zondag in de eerste ronde al zou uitgaan tegen Mark Allen, het nummer negen van de wereld, dan nog mag hij een cheque van 14.000 euro ophalen. Brecel won nog geen enkele van zijn drie wedstrijden tegen de Noord-Ier, maar als hij het nu zou halen, wacht hem in de kwartfinale mogelijk titelverdediger Ronnie O'Sullivan, die met zeven zeges recordhouder is op de Masters. O'Sullivan treft in de eerste ronde Marco Fu uit Hongkong. Voor de eindwinnaar ligt een premie van 225.000 euro klaar. (VH)

