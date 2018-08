13 20 augustus 2018

Het is dertien jaar geleden dat er nog eens een ploeg met vier draws op rij aan de competitie begon. In 2005-2006 was die eer weggelegd voor RC Genk. Het is pas de vijfde keer in 50 jaar dat een ploeg met zo'n reeks aan de competitie begint. (GLA)