138 lichamen blijven een raadsel voor politie 13 maart 2018

Bij de federale politie liggen in totaal 138 stoffelijke resten waarvan men geen idee heeft om wie het gaat. Vorig jaar kwamen er zeven dossiers van niet-geïdentificeerde doden bij. Een cel van vijf mensen werkt op die dossiers, en doet dat onder meer via de databank met DNA van vermiste personen. "Een geweldig werkinstrument", zegt teamleider Guido Van Rillaer in de Sudpresse-kranten. Enig probleem: sinds juli vorig jaar is die databank geblokkeerd. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie slaat, wegens een gebrek aan personeel, DNA-stalen van niet-geïdentificeerde lichamen niet langer op. Toch blijft de cel hoopvol om zoveel mogelijk 'cold cases' - waarbij de oudste dateert van 1975 - op te lossen. "Als je opnieuw in een zaak duikt, ontdek je soms dingen die men indertijd nog niet wist."

