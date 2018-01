136 keer per dag fraude met kredietkaart 25 januari 2018

Dagelijks worden 136 Belgen het slachtoffer van kredietkaartfraude. Vorig jaar detecteerde Worldline 51.489 van zulke fraudegevallen. "Dat lijkt veel", zegt woordvoerster Sarah Thomas in 'La Dernière Heure'. "Maar je moet het in perspectief plaatsen: er zijn in België 5,4 miljoen kredietkaarten in omloop, waarmee jaarlijks 700 miljoen transacties worden uitgevoerd."