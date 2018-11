135 mensen per dag dronken achter stuur 20 november 2018

Alle campagnes ten spijt reden in 2017 49.150 bestuurders tegen de lamp omdat ze te veel gedronken hadden - dat zijn er gemiddeld bijna 135 per dag. Alcohol achter het stuur veroorzaakt elk jaar meer dan 4.000 ongevallen. Verkeersinstituut Vias pleit dan ook voor een grotere pakkans. Amper 10% van de chauffeurs beschouwt het risico op betrapping als groot of zeer groot. "Terwijl dat voor een goed alcoholbeleid 90% zou moeten zijn", klinkt het. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is het daarmee eens en stelt dat "controles noodzakelijk blijven om een gedragsverandering bij bestuurders teweeg te brengen".