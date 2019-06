Exclusief voor abonnees 134 zeezoogdieren aangespoeld in 2018 27 juni 2019

00u00 0

Vorig jaar zijn 134 zeezoogdieren dood of stervend aangespoeld. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het ging voornamelijk over bruinvissen en het hoogste aantal zeehonden ooit. In totaal spoelden vorig jaar 89 bruinvissen aan. Voor de dieren waarvan de doodsoorzaak bekend was, ging het in tien procent van de gevallen om verdrinking. Eén op de drie werd opgegeten door grijze zeehonden. Daarnaast spoelden 43 dode en levende zeehonden aan, meer dan ooit tevoren. Eén grijze zeehond stierf omdat hij verstrikt raakte in een stuk nylontouw, en een andere stikte in een platvis. Tot slot spoelden ook een witsnuitdolfijn en een gewone vinvis aan, die laatste stierf vermoedelijk een natuurlijke dood.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis