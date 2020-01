Exclusief voor abonnees 134 fatale arbeidsongevallen in 2018 17 januari 2020

In 2018 lieten 134 mensen het leven op het werk of op weg naar het werk, blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). In het algemeen is er een stijging te melden in het aantal arbeidsongevallen. In 2018 werden er 168.462 incidenten gemeld, 2,2% meer dan het jaar ervoor. Bijna 15% van de ongevallen gebeurt op weg van of naar het werk. Die hebben vaak ook ergere gevolgen: het percentage ongevallen met blijvende invaliditeit bedraagt dan 11,3% , tegenover 9,4% voor incidenten die op het werk zelf gebeuren. Vooral vrouwen worden getroffen, omdat zij door een grote vertegenwoordiging in beroepen zoals thuishulp meer risico lopen.