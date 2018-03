1322 Vlamingen surften naar alcoholhulp.be 13 maart 2018

00u00 0

Online therapie slaat alsmaar meer aan bij de Vlaming. Liefst 1.322 mensen meldden zich vorig jaar aan bij alcoholhulp.be voor zelfhulp. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V).Ook via websites als cannabishulp.be, drughulp.be en gokhulp.be zijn enkele honderden mensen begeleid. En via de nieuwe website depressiehulp.be zijn in enkele maanden al 200 mensen een traject gestart. De deelnemers aan online therapie kunnen van thuis uit aan de slag, de drempel is lager en niemand hoeft te weten wie je bent, klinkt het. "Wij merken dat we online een andere doelgroep bereiken", zegt Geert Vanham, directeur van de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Limburg. "Voor alcoholverslaving is de verhouding bij behandeling ongeveer één vrouw op de vier, maar online is dat één op de twee."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN