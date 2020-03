Exclusief voor abonnees 131 miljoen per jaar: Messi blijft bestbetaalde 24 maart 2020

Lionel Messi (32) blijft de bestbetaalde voetballer ter wereld. Op de voet gevolgd door Cristiano Ronaldo (35) en Neymar (28). Dat heeft het Frans voetbalblad France Football becijferd. Daarin wordt rekening gehouden met de brutosalarissen en verwachte reclame-inkomsten in het seizoen 2019-2020, evenals met de premies en bonussen van het voorbije seizoen. Op basis van die berekeningen staat Messi met 131 miljoen euro op de eerste plaats. De ster van FC Barcelona verdient zo één miljoen euro meer dan vorig jaar. Juventus-vedette Ronaldo volgt op de tweede plaats met 118 miljoen euro (+5). PSG-ster Neymar vervolledigt het podium met 95 miljoen euro (+4,5). Het trio vormt al sinds 2013 het vaste podium. Bij de coaches is Diego Simeone (Atlético Madrid) met 40,5 miljoen euro het best betaald. Daarna volgen Antonio Conte (Inter Milaan) met 30 miljoen euro en Pep Guardiola (Manchester City) met 27 miljoen euro. (KDZ)

