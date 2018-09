13 VTM-journalisten stellen hun eigen 'Nieuws' in vraag 06 september 2018

00u00 0

Dertien VTM-journalisten, onder wie bekende namen als Elke Pattyn, Julie Colpaert en Faroek Özgünes, klagen in een scherpe mail aan de directie de gang van zaken bij 'VTM Nieuws' aan. Zij menen dat de kwaliteit er maand na maand op achteruitgaat. Ze halen daarvoor verschillende redenen aan. Zo zit volgens hen onder meer de onderwerpkeuze niet goed - meer ongevallen en minder politiek, bijvoorbeeld. Naar eigen zeggen hebben de dertien de steun van een breed deel van de redactie, maar er is ook een groot deel dat niet akkoord gaat. In de mail wordt de naam van Nicholas Lataire, die sinds 2010 hoofdredacteur is, niet vermeld. Toch is de tekst duidelijk een aanklacht tegen zijn beleid, en er wordt gevraagd dat de directie ingrijpt. Enkele journalisten die de mail ondertekenden, gaven intern intussen aan geschrokken te zijn van de inhoud en distantiëren zich nu van de tekst. (DM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN