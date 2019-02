13 vrouwen bepoteld op bus en tram: uit het land gezet 02 februari 2019

00u00 0

Een 31-jarige man uit Bangladesh is terug naar zijn thuisland gestuurd nadat hij betrapt was bij het lastigvallen van meisjes en jonge vrouwen. Alam M. sloeg toe op bussen en trams in Antwerpen, Schoten, Zoersel, Brecht en Beveren. Tussen juni 2016 en november 2017 maakte hij vijf minderjarige - meisjes van 15 en 16 jaar - en acht meerderjarige slachtoffers. Hij ging naast hen op de bus of de tram zitten, porde hen met zijn elleboog en bepotelde hen. De procureur vorderde vier jaar cel. "De slachtoffers kunnen sowieso weer met een gerust hart de tram en bus nemen. De verdachte is gerepatrieerd naar Bangladesh", deelde hij mee. (PLA)