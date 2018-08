13 schepen 'geflitst' op Albertkanaal 13 augustus 2018

00u00 0

Net zoals op autowegen geldt ook op het Albertkanaal een snelheidsbeperking. Maximaal 15 km per uur mogen boten er varen, en dat dient gecontroleerd. "Een te snel schip kan een golfslag veroorzaken, waardoor zowel de oevers als de schepen die zijn aangemeerd, worden beschadigd", klinkt het in 'Het Belang van Limburg'. Daarom werd in maart de trajectcontrole ingevoerd, waarbij de vaartijd tussen twee sluizen gemeten wordt. In de eerste zes maanden vaarden dertien schepen te snel. Hun sanctie? Dubbel zo lang wachten voordat ze door de sluis mogen.